Carlos Xavier não estranha preço de Harder. "Quanto custou Gyökeres? E quanto vale hoje?

Os valores que o Sporting se prepara para pagar pela contratação de Conrad Harder não causam estranheza a Carlos Xavier, que entende que a qualidade é cara e recorda o exemplo da maior estrela da equipa.

"Quanto é que custou o Gyökeres? E quanto é que ele vale hoje?", começa por recordar o antigo capitão do Sporting, quando questionado, pela Renascença, sobre a iminente compra de Harder, por 19 a 21 milhões de euros, cerca de dez vezes mais que a sua avaliação de mercado.

"É neste sentido que o Sporting trabalha, com o pensamento de que é um jogador que poderá vir a fazer a diferença e, depois, dar benefício ao clube. O Sporting não ia gastar 20 milhões só por gastar. É essencialmente um jogador que tem margem de lucro", acrescenta.

Carlos Xavier destaca o "raio-X impressionante" que o Sporting faz aos jogadores que contrata e que justifica os valores, como foram os casos mais recentes de Viktor Gyökeres e Morten Hjulmand. Isso também lhe transmite confiança para a compra de Harder, de apenas 19 anos.

"Este avançado pode não ser primeira nem segunda escolha, mas foi estudado e trabalhado. É um bom jogador. Depois da saída do Paulinho, era importante conseguir alguém para aquela posição", assinala.

Sporting em constante crescimento

Harder entrará numa equipa que já vai na quarta temporada com Rúben Amorim e que "conhece bem os seus métodos" e continua a crescer.

"Em todos os processos defensivos e ofensivos, nota-se que é uma equipa que está em constante evolução", destaca, algo que considera que ficou espelhado na forma como o Sporting derrotou o FC Porto: "Deixaram indicadores do que se previa no início da época, de uma equipa que aprende com os erros. Depois da Supertaça, era preciso uma abordagem totalmente diferente, uma abordagem totalmente diferente, muito mais calculista, sabendo em todos os momentos do jogo o que estava a fazer. Dominou a seu bel-prazer e conseguiu uma vitória justíssima."

"Agora, é continuar a trabalhar. O Sporting tem um futuro risonho pela frente, mas um desaire pode deitar tudo a baixo. Está num grande momento, mas tem de estar preparado para tudo", finaliza.