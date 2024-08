Rúben Amorim: "Ganhámos, fomos melhores, mas há longo caminho a percorrer"

Rúben Amorim regozija-se com a vitória do Sporting no clássico frente ao FC Porto, também pelo fator "desforra" pela derrota na Supertaça, no entanto, avisa também que ainda há "muito para melhorar".

"Fico muito satisfeito com a exibição global, ganhámos, fomos melhores, mas temos um longo caminho a percorrer", sublinha o treinador, em declarações à Sport TV, no final da partida da jornada 4 da I Liga.

O Sporting derrotou o FC Porto, por 2-0, no clássico de Alvalade, e isolou-se, à condição - falta o Famalicão jogar -, na liderança. Além disso, aumentou a vantagem para o Benfica para cinco pontos.

Análise ao jogo: "Fomos mais competentes hoje, muito concentrados durante os 90 minutos. Acho que fomos a melhor equipa, mas também temos muito para melhorar. Às vezes sem pressão dávamos a bola, a meio da segunda parte perdemos muitas bolas. Fico muito satisfeito com a exibição global, ganhámos, fomos melhores, mas temos um longo caminho a percorrer."

Equipa mais madura: "Vem com os anos de trabalho, temos jogadores já com quatro épocas, o que lhes dá outra capacidade de perceber que o jogo tem momentos e que não podemos ficar muito empolgados nem ir muito abaixo. Controlámos bem o Porto. Foi um grande jogo, contra uma equipa muito difícil, para além daquilo que aconteceu na Supertaça, que está sempre na cabeça de toda a gente."

Pausa para as seleções: "É sempre bom, porque os jogadores vão para a seleção. O mais difícil agora é treinar. Há três anos ficávamos com a equipa quase toda para treinar, agora não temos quase nenhum jogador. Isso mostra o caminho que estamos a fazer como equipa grande."

Está difícil contratar um avançado: "Sim. É o que dizemos, temos o nosso scouting, fazemos um estudo aprofundado. Temos ter um jogador de rendimento máximo imediato, se não der procuramos um jogador mais de projeto. Estamos na luta. Há clubes com maior capacidade financeira que nós, mas acredito que vamos conseguir."