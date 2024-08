Sporting. Hjulmand convocado para jogo com o FC Porto

Morten Hjulmand está de volta. Quem o garante é Rúben Amorim que, em conferência de imprensa, adiantou que o capitão está de regresso aos convocados do Sporting para o jogo em casa frente ao FC Porto.

Na antevisão do clássico em Alvalade, no próximo sábado, o treinador dos leões confirma que o médio vai ser convocado mas não adianta o onze final. "Não vou dizer quem vai jogar", reitera.

Recorde-se que o capitão leonino falhou os dois últimos jogos devido a problemas físicos.

Mas de problemas físicos não quer o técnico do Sporting falar, ou não estivesse ainda à espera de um avançado para substituir Paulinho, que foi vendido para o México. Questionado pelos jornalistas se a equipa estaria preparada para jogar 25 jogos só com um avançado - Viktor Gyökeres -, Amorim admite que é "arriscado", mas que "há coisas que não se controlam". "Já jogamos meias épocas com jogadores na frente que não são avançados", relembra.

Sobre a mais recente aquisição, Maxi, Rúben Amorim assegura que o "jovem, internacional pelo seu país", se "enquadra muito no projeto". "Pelo que vi nos primeiros treinos estou muito satisfeito com ele", assegura.

Ainda assim, o clube vai continuar no mercado a tentar encontrar soluções para o ataque até ao fecho da janela de transferências. Se não conseguirem um avançado, o clube vai sobreviver, assegura. "Estamos preparados para isso porque faz parte da nossa vida. O que é importante aqui é que estou muito satisfeito e muito orgulhoso daquilo que o clube está a fazer porque está a fazer o máximo. Estamos a tentar o máximo para termos os jogadores que queremos. Para mim, o importante é estarmos todos do mesmo lado e a tentar o máximo", reforça.



"Venha avançado ou não, estou satisfeito porque o clube fez tudo e mais alguma coisa para trazer os jogadores que todos entendemos que deviam entrar. Mas o mercado ainda não fechou. A esperança é a última a morrer", repete. Até porque os jogos não se esgotam numa época. "Temos um clube para hoje, mas também para amanhã. Isso é o principal", reitera.

Voltando ao presente, e preparando o jogo com o rival portuense, Rúben Amorim admite que a equipa "pode melhorar ainda mais com a bola" perante uma equipa que "mudou muito desde a Supertaça".

"Joga de uma forma completamente diferente. Só o facto do Galeno estar a defesa esquerdo e nós não sabermos cria-nos muitas dificuldades, especialmente na abordagem defensiva", diz, admitindo que foi "difícil preparar a parte defensiva". A solução será seguir os "princípios" do grupo e "não tentar adivinhar o que o FC Porto vai fazer". "Temos ali espaço para melhorarmos com a bola", remata.