​Sporting revela detalhes da contratação de Maxi Araújo

Num comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Sporting anuncia que chegou vai pagar ao Toluca 13,6 milhões de euros (15,2 milhões de dólares) por 100% do passe de Maxi Araújo.

O negócio está dividido em três parcelas: pagamento ao Toluca, mecanismo de solidariedade e comissões de intermediação, e eventual participação do ala esquerdo no próximo Mundial de 2026.

O Sporting revelou esta terça-feira os detalhes da contratação do internacional uruguaio Maxi Araújo ao Toluca, do México. Os leões desembolsam cerca de 15 milhões de euros, mais uma variável relacionada com a seleção.

Os leões também assumem a responsabilidade financeira pelo mecanismo de solidariedade e comissões de intermediação, no valor de 1,3 milhões de euros.

Por fim, se o internacional uruguaio marcar presença no Campeonato do Mundo de 2026, no México, Canadá e Estados Unidos, o Sporting paga ao Toluca 50% do montante que receber da FIFA.

Maxi Araújo é mais uma opção para a equipa de Rúben Amorim. Assinou pelo campeão nacional por cinco temporadas, até 2029, e fica com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, informa o Sporting no comunicado enviado à CMVM.