Amorim e um elogio aos jogadores: “Estão tão rotinados que vão lá para dentro e as coisas acontecem"

O treinador do Sporting revelou estar feliz com o facto de a equipa não ter sofrido golos. Rúben Amorim abordou ainda a próxima jornada, com o FC Porto.

Jogo

“Sim, não sofremos golos. Era algo que já perseguíamos há algum tempo. Não demos muitas oportunidades, fomos muito sérios nas recuperações defensivas e não sofremos golos. O principal era ganhar, temos boa média de golos marcados e fomos muito competentes.”

Jogo II

"Acima de tudo, acreditar no que estão a fazer, eles estão tão rotinados que vão lá para dentro e, querendo fazer, as coisas acontecem. Tem a ver com as rotinas deles, a capacidade deles e pelo facto de continuarmos com os nossos jogadores, que se conhece tão bem que é deixar andar e não atrapalhar.”



FC Porto na próxima jornada

"Obviamente que temos jogo para analisar, ver os movimentos. Apesar de o FC Porto ter mudado de jogo para jogo a ideia, já tenho uma ideia do que podemos melhorar e vamos trabalhar. Se ganhássemos disse-lhes que ia dar dois dias de folga… e depois preparar o clássico."