Rúben Amorim: "Quando nos sentimos muito apertados, costumamos fazer asneiras. Estamos a tentar a primeira opção para o ataque"

O treinador do Sporting lançou esta manhã, em Alcochete, o jogo com o Farense, no São Luís, no sábado. Rúben Amorim abordou as mudanças nos farenses, o mercado, comentou a saída de Mateus Fernandes e reconheceu que os 'leões' continuam atrás da primeira opção para o ataque, que se acredita ser Fotis Ioannidis.

Farense

"Melhorou. Tem peças diferentes, às vezes demora a alterar certas rotinas de jogo. O Filipe Soares é diferente do Mateus, é uma velocidade diferente. Perderam algumas características que tinha, a equipa tem de se adaptar. Penso que têm centrais que constroem melhor, mudar a forma de jogar leva algum tempo. Prevejo um jogo muito difícil, completamente diferente das sensações que tivemos na segunda parte do Nacional, isso foi importante durante a semana esquecermos isso.”

Farense II

"É uma equipa muito agressiva, jogámos com eles na pré-época. Sabemos o espírito da equipa, é importante levarmos isso para o jogo, termos essa mentalidade. Tivemos algumas coisas que tivemos de melhorar. Apesar do resultado ter sido muito bom, há muitas coisas que temos de melhorar. Prevejo um jogo difícil, contra adversário difícil, contra um treinador que tem mais anos do que nós todos no futebol português.”

Hjulmand

"Não está apto ainda. Poderíamos arriscar, mas não estamos nessa fase.”

Mercado

"O plantel dá garantias porque já vivemos fases piores. Quando temos a experiência de viver fases mais difíceis, vivendo esta fase, tem de nos dar garantias. Não sabemos as surpresas que surgem na dificuldade. Há que olhar para o caso do Quenda. Ele apareceu porque nós, em janeiro falámos um jogador para ala, tentámos, tentámos e não conseguimos. Se calhar, estava cá este jogador e o Quenda não tinha o espaço para treinar e se mostrar. Alguma coisa poderá acontecer ou não, vamos ver.”

Mateus Fernandes

“Não podemos garantir nada até ao mercado estar fechada. Perdemos um jogador jovem com muito valor, que tem características para ser um grande jogador. Foram feitas opções. Fazemos tudo em conjunto. O Mateus foi um jogador que nos custou muito perder. Mas quando me perguntam se podemos perder Inácio, digo que não. Se podemos perder o Mortem, digo que não. Perguntam se temos de aguentar o Viktor [Gyokeres], digo que temos de aguentar. Depois, temos de fazer escolhas. é Muito por aí. Queríamos muito ficar com o Mateus, sinceramente acho que ele também queria ficar, apesar de ser um grande contrato e uma grande liga.”

FC Porto em vista. Gestão?

“Este é o jogo mais importante. Obviamente que todos os treinadores dizem isso, mas não há jogo a meio da semana, todos querem jogar. A melhor maneira de preparar o próximo jogo é ganhando este. Este é o principal, vale três pontos como o outro a seguir. A melhor equipa vai jogar. Vamos ter muitas dificuldades para vencer o Farense.”

Rodrigo Ribeiro & Nuno Santos estão aptos?

“Está de volta. Nuno Santos também está de volta. Vão ser ambos convocados.”

Hugo Viana em Barcelona por Vítor Roque

“Obviamente, não vou explicar as situações no nosso clube, estamos atentos no mercado, a tentar melhorar a equipa. A ideia passa por manter os jogadores, esse é o principal foco.”

Sporting atrás da terceira opção para o ataque?

“Não sei a primeira opção que têm na cabeça. Não vou comentar. Há jogadores de posições e características diferentes. Não sabia que estava a negociar uma terceira opção, é uma surpresa para mim. Se é uma surpresa para mim, parece-me difícil… Queremos as primeiras opções, muitas vezes conseguimos, muitas vezes não conseguimos. A experiência ajuda-nos. Quando nos sentimos muito apertados e as pessoas querem muito e queremos muito melhorar a equipa, costumamos fazer asneiras. Já fiz asneiras, vou tentar não fazer, juntamente com a direção. Estamos a tentar essa primeira opção… Começa a haver pouco tempo. Estou disposto a esperar o máximo porque tenho confiança nos meus jogadores, o que me interessa é ganhar ao Farense. Temos dado boas respostas. Queremos sempre as primeiras opções.”