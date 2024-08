"É um sonho chegar à Premier League". Sporting vende Mateus Fernandes ao Southampton

O Southampton anunciou a contratação do médio português Mateus Fernandes, proveniente do Sporting. De acordo com a imprensa nacional, os leões rendem cerca de 15 milhões de euros pela transferência.

O médio de 20 anos já foi oficializado depois de assinar um contrato de cinco anos. À chegada, sublinhou o sonho de jogar na Premier League.

"Estou muito feliz por estar aqui, é um sonho vir para Inglaterra jogar na Premier League. Acho que é o melhor campeonto do mundo, com os melhores treinadores, jogadores e equipas. Conheço o Southampton, sei que o Fonte e o Cédric jogaram aqui e quero falar com eles", disse, aos meios do clube.

A saída de Mateus já tinha sido anunciada por Rúben Amorim. O médio ainda foi utilizado em dois jogos esta época e o encaixe poderá ajudar a segurar alguns dos titulares do plantel mais cobiçados.

Mateus fez apenas 10 jogos na equipa principal leonina e é contratado pelos "Saints" com base na sua performance na época passada ao serviço do Estoril Praia, clube no qual foi uma das principais figuras.