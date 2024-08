Um "passo atrás" para "explodir" novamente. Vitor Roque pode repetir fórmula de sucesso no Sporting

Quem conhece bem o avançado Vitor Roque, acredita que é hora do avançado repetir a fórmula que deu resultado no passado: dar um passo atrás para se afirmar. E Alvalade pode ser o palco certo.

O ponta de lança de 19 anos tem sido associado a uma transferência para o Sporting como alternativa à Fotis Ioannidis, que parece estar mais distante de Alvalade. A imprensa catalã noticia que o Sporting ofereceu 20 milhões, mais 10 por objetivos, ao Barcelona.

Vítor chegou à Catalunha a meio da época passada por 30 milhões de euros (num negócio que pode chegar aos 60), vindo do Athletico Paranaense, onde tinha marcado 21 golos e registado 7 assistências. No entanto, não se afirmou e marcou apenas dois golos em 16 utilizações.

Luiz Alencar, antigo "head scout" do Athletico Paranaense, trabalhou com Vitor Roque e apercebe-se de uma coincidência que pode fazer com que renda em Portugal. O avançado já teve de dar "o passo atrás" e foi aí que "explodiu".

"O Vitor surgiu no Cruzeiro e foi destaque com 15 ou 16 anos. Desde sempre houve uma expectativa gigantesca de que pudesse ser um fenómeno e já aí se falava do Barcelona. Não conseguiu ser titular no Cruzeiro, então veio para o Athletico, que tinha tudo o que o Cruzeiro não tinha fora de campo, mas sem a tradição, os adeptos ou a história. Quando ele deu o passo atrás, explodiu", diz, a Bola Branca.

Nesse sentido, acredita que, "em Portugal, pode ser parecido": "Foi para o Barcelona, não conseguiu jogar e, agora, tem a oportunidade de fazer como aconteceu aqui. Quando surgiram dúvidas sobre ele no Brasil, ele retornou muito forte".

Vitor Roque começou a dar nas vistas no Cruzeiro, mas a instabilidade no clube de Belo Horizonte e a falta de espaço levou-o para Curitiba e para o Athletico Paranaense em 2022.

No ano seguinte, marcou 21 golos em 46 jogos e o namoro antigo do Barça passou a casamento. Mas, na Catalunha, o sonho não se tornou realidade porque, na temporada de estreia, o brasileiro não se conseguiu afirmar e não aparenta ser parte dos planos do novo treinado Hansi Flick.

Um jogador "assombroso de se ver"

Para Luiz Alencar, as características de Vitor Roque não combinam com os "culé", porque "não é um jogador muito refinado tecnicamente" e "escolheu um projeto que privilegia muito o toque, o refino técnico com a bola".

O olheiro define o mineiro como "um avançado de extrema velocidade, que tem o seu melhor momento quando há espaço na costa dos adversários para atacar em profundidade. É um jogador muito potente e a aceleração nos metros iniciais é acima da média, é algo assombroso de se ver".

Com Viktor Gyokeres no topo da cadeia alimentar, para Vitor Roque pode estar reservado o papel de alternativa ou até de complemento, muito à semelhança do que fazia Paulinho.