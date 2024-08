Rúben Amorim: "Não andarmos à procura de segundas e terceiras opções é o caminho certo"

O treinador do Sporting lançou o jogo com o Nacional, no sábado, e comentou as questões de mercado, garantindo estar descansado e anunciando a convocatória de Gabriel Silva, um avançado de 17 anos.

Marítimo

“É sempre difícil jogar na Madeira, contra uma equipa que subiu, tem um treinador inteligente e que varia muito, o que nos cria muitas dúvidas na preparação. É uma equipa que está habituada a ganhar, isso sente-se, têm ideias positivas. Temos de estar no nosso melhor nível, para continuarmos no nosso lugar.”

Mercado

“Sobre o mercado não vou estar a dizer nada. Contamos com os jogadores que temos cá. Para a frente de ataque temos vários jogadores, o Viktor [Gyokeres] está a melhorar. O Rodrigo esteve tocado, não vai ser convocado, é uma oportunidade para o Gabriel [Silva], que vai ser convocado. Temos muitos jogadores que podem fazer essa posição. Sei que os sportinguistas querem saber tudo, mas não temos informação para dar. Nada mudou.”

Gonçalo Inácio a caminho do Liverpool?

“Já saíram muitas notícias, não sei se houve negociações ou não. O Inácio é jogador do Sporting, vai jogar amanhã [sábado], está preparado para jogar. O que tiver de acontecer até ao fim do mercado já temos experiência nesse aspeto, sabemos que os nossos jogadores são muito apetecíveis. Não estou preocupado, estou à espera que feche o mercado.”

Gyokeres fica?

“Em relação ao mercado, é o que eu disse. Não controlamos isso. Para sair algum jogador, principalmente dos que tiveram mais impacto no ano passado, seria sinal de que entrava muito dinheiro. Isso faz parte dos clubes portugueses manterem as suas equipas competitivas. Não estou nada preocupado, é tentar arranjar soluções, fazer jogadores crescer como o Rodrigo ou o Gabriel.”

Treinos

“A semana foi normal, temos muita coisa para melhorar. Como tivemos semana longa, mostrámos a análise do jogo, lance a lance, os jogadores perceberam. Vamos estar melhor. Sabemos que estará calor, temos de ter mentalidade muito forte, porque não queremos perder pontos e é importante ganhar este tipo de jogos.”

Debast

“O Debast está preparado como todos os outros jogadores. É mais uma opção. Veremos quem joga amanhã.”

Festejou vitória do Ajax (vs. Panathinaikos de Ioannidis)?

“Não vi, só vi o Aves e alguns jogos que tinha guardados de outras equipas para roubar ideias. Não vi o Ajax-Panathinaikos, que é onde quer chegar…”

Perda de referências

“O plantel está bem. Vivemos um momento diferente do Sporting, é uma equipa muito jovem, com talento. Falta-nos um bocadinho essas referências mais velhas, que ajudam nestes momentos. Estamos a lidar com miúdos que são atrativos para outros clubes, o mercado ainda está aberto. Estamos a viver um momento diferente, eu próprio a fazer essa gestão. É o preço do nosso sucesso. Vejo isso como entusiasmante. Temos Nuno Santos, Pote, o próprio Inácio cresceu muito, temos o Morten [Hjulmand], que é novo mas parece um jogador antigo. Não é de um dia para o outro, mas o plantel está preparado para dar resposta nesse sentido da liderança.”

Marcus Edwards

“Tem a ver com momentos de forma e a exigência que eu acho que devo ter com ele. Tem jogado menos porque acredito tanto nele que tem de fazer mais para jogar na equipa, ele está nesse processo. O Trincão não está a deixar muito espaço neste momento, já aconteceu o contrário. Acredito muito no Marcus, conto com o Marcus. Lembro-me de, nessa fase boa, dizer que ele tinha de ser mais constante. Acredito como acreditava, o nível dele é de seleção inglesa. Falta-lhe passos, quer mentalmente, quer fisicamente, para chegar a esse patamar.”

Demora na contratação do avançado preocupa-o?

“Estou muito descansado, porque esse é o caminho certo, não andarmos à procura das segunda e terceiras opções. Isso já aconteceu no passado. A nossa ideia passa por isso: queremos aqueles jogadores que identificamos e tentamos ao máximo. Arriscamos um bocadinho? Temos de arriscar. (...) Se começamos com medo e receio, e vamos para a terceira opção… Temos de pensar a longo prazo, queremos muito ser bicampeões, mas nunca em nenhum momento esquecemos o que queremos fazer no clube. Sou muito otimista em relação a tudo, acredito que vamos ter o jogador.”