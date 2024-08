O capitão Hjulmand é baixa de última hora no Sporting. O médio está fora das opções para o jogo de sábado na Madeira, com Nacional, a contar para a segunda jornada do campeonato.

O internacional dinamarquês sofreu um traumatismo no tornozelo e falha a deslocação à Choupana.

O Nacional - Sporting está marcado para as 18h00, de sábado.

Os leões vão tentar ganhar para a apanhar o FC Porto na liderança do campeonato. Os dragões ganharam esta sexta-feira ao Santa Clara, por 2-0.

Convocados do Sporting: Kovacevic, Franco Israel, Diego Callai; Esgaio, Geovany Quenda, Fresneda, Geny Catamo, Eduardo Quaresma, Debast, Diomande, Gonçalo Inácio, Matheus Reis; Essugo, Morita, Daniel Bragança, Mateus Fernandes; Marcus Edwards, Trincão, Pote, Gabriel Silva e Gyökeres.