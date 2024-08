​Sporting renova com Rafael Nel

"Sinto que o Sporting me está a dar a oportunidade de me mostrar e é um sentimento de orgulho para todos. Para mim, para a minha família, para os meus colegas, para o staff e para todos os que me ajudaram a chegar aqui", declarou a jovem promessa leonina aos meios de comunicação do clube.

O avançado, que começou nas escolas do Benfica, chegou a Alvalade em 2020, oriundo dos Belenenses.

Estreou-se na equipa principal do Sporting na temporada passada, frente aos suíços do Young Boys, em jogo a contar para a Liga Europa.

Internacional Sub-20, Rafael Nel jogou nesta pré-temporada do Sporting e marcou no empate a duas bolas frente aos belgas do Union St. Gilloise.

Entretanto, os leões continuam no mercado a tentar garantir a contratação do avançado grego Fotis Ioannidis para colmatar a saída de Paulinho para os mexicanos do Toluca, mas as negociações com o Panathinaikos não têm sido fáceis.