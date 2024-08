Rúben Amorim. “Ganhamos, mas podemos fazer melhor”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, considera justa a vitória diante do Rio Ave, mas lamenta o golo sofrido.

Resposta após derrota da Supertaça?

“Acima de tudo vencer. Isso era importante, e com convicção e justiça. O resultado tinha de ser outro e não podemos sofrer golo já perto do fim do jogo. Ganhámos sim, mas a sensação que fica é que podemos fazer melhor. A verdade é que a consistência defensiva está lá porque não há oportunidades do adversário. O Rio Ave quase não chegou ao último terço. Os jogadores estão de parabéns, foi uma semana muito difícil para todos aqui".

Qualidades do adversário

"Já conhecemos bem a equipa do Rio Ave, que mete muitos jogadores entrelinhas, que vai para o espaço morto e tem muita gente a tocar a bola. Se nós não referenciarmos e não aguentarmos a nossa marcação torna-se muito difícil porque os jogadores hoje em dia não têm marcações fixas. Mas isto começa a acontecer com todas as equipas."

Reação dos adeptos

"Isso é a coisa que não surpreende ninguém. Provaram o ano passado. O ambiente está como estava a época passada, tenho a certeza que ficaram muito desiludidos, a semana também foi difícil para eles, uma equipa que está a ganhar 3-0 e perde por 4-3 alguma coisa está errado e o treinador também errou. Mas há continuidade."



A primeira de 17 vitórias em casa?

"Pensar jogo a jogo. O objetivo é claro: ser bicampeão. É algo que não podemos afastar da nossa cabeça todos os dias. Agora é ganhar ao Nacional. Se ganharmos ao Nacional, ninguém nos ultrapassa".

O Sporting derrotou o Rio Ave por 3-1 no jogo de abertura do campeonato.