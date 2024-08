Rúben Amorim: "A ganhar 3-0 e depois haver o 3-1, 3-2, 3-3, 3-4... o grande responsável é o treinador"

O treinador dos campeões nacionais lançou esta manhã o jogo contra o Rio Ave (sexta-feira, 20h15), a contar para a primeira jornada da I Liga. Rúben Amorim abordou a derrota na Supertaça, assim com o incidente com Nuno Santos que deixou uma adepta sportinguista ferida. O técnico falou ainda da razão pela qual ficou no clube e, claro, do Rio Ave.

Derrota na Supertaça e semana de treinos

“Foram dias muito difíceis, talvez os mais difíceis que já vivemos, porque é uma derrota, porque perdemos um título, mas, principalmente, pela situação em si. Foi difícil acordar esta semana e a primeira coisa que nos vem à cabeça é este jogo. Temos de olhar para o jogo, esquecer o resultado e olhar objetivamente para o que temos de melhorar e foi isso que fizemos. Mas nada como jogar outra vez, para curar definitivamente esta situação. Diria que foi a semana mais difícil que tivemos.

Responsabilidade

"Um sentimento de uma equipa cada vez maior. que sente cada vez mais a derrota. Foi um jogo que esteve na nossa mão. Mas eu não posso falar muito dos jogadores porque uma equipa que está a ganhar 3-0 e depois com o decorrer do jogo há o 3-1, 3-2, 3-3, 3-4... o grande responsável é o treinador, que tinha de fazer alguma coisa. Eu não senti isso, senti que a equipa estava bem."

Incidente com Nuno Santos que feriu adepta do Sporting

"A nossa grande preocupação é a Rita e sabemos que está a recuperar bem. Depois, aconteceu uma situação que é grave e podia ter tido consequências ainda mais graves e agora vão-se apontar dedos. A responsabilidade vai ser apurada, vamos deixar isso para os sítios certos. Houve um comunicado da Câmara [de Aveiro] e outro do pai, duas versões diferentes. Dou mais valor à pessoa que estava lá. Não quero tirar responsabilidade aos meus jogadores, mas não vou fazer como muita gente e crucificá-los. Nuno Santos? Basta vê-lo andar no corredor, a preocupação que tinha com a Rita. É um impacto grande por causa do que podia ter acontecido. Queremos ajudar em tudo."

Rio Ave pode surpreender em Alvalade?

"Acho que sim, porque o treinador é muito bom e mudou a forma de jogar para a segunda volta em Vila do Conde [na época passada]. Jogou com o Úmaro a ala por dentro, mas a esticar muito o campo. Por isso é que acho que vai haver alguma coisa nova que nos pode surpreender. Mudaram as caraterísticas dos jogadores, têm mais jogadores de posse do que de velocidade. Têm saída a quatro com um médio defensivo, são bons nas bolas paradas. Estamos preparados para tudo, mas queremos implementar o nosso jogo."

O que o levou a ficar no Sporting?

"Tudo. O que me fez ficar foi tudo, e depois também há razões pessoais sobre as quais não quero falar. Fiquei aqui, gosto de estar aqui porque o clube me quer e podemos fazer algo que só foi feito há 70 anos. É importante tentar fazer isso. O objetivo é ser bicampeão mas, como ficou provado na Supertaça, é difícil. Contrato, vontade de ficar e vontade do Sporting em ficar comigo. Foram essas as razões."