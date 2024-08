Amorim e o incidente com adepta em Aveiro: "Não quero tirar responsabilidade aos meus jogadores, mas não vou crucificá-los"

À margem do futebol e do arranque da I Liga, na conferência de imprensa de Rúben Amorim em Alcochete, esteve também o incidente no Municipal de Aveiro. Uma adepta de 22 anos foi atingida por estilhaços de um vidro partido por Nuno Santos, jogador do Sporting, e teve de ser assistida no hospital.

Esta sexta-feira, na véspera do jogo contra o Rio Ave, Amorim não fugiu ao assunto. "A nossa grande preocupação é a Rita e sabemos que está a recuperar bem”, começou por dizer sobre o tema.

E continuou: “Depois, aconteceu uma situação que é grave e podia ter tido consequências ainda mais graves e agora vão apontar-se dedos. A responsabilidade vai ser apurada, vamos deixar isso para os sítios certos. Houve um comunicado da câmara [de Aveiro] e outro do pai. Duas versões diferentes. Dou mais valor à pessoa que estava lá.”

Depois destas primeiras impressões, o treinador do Sporting recusou crucificar os jogadores. “Não quero tirar responsabilidade aos meus jogadores, mas não vou fazer como muita gente e crucificá-los. Bastou ver o Nuno Santos a andar no corredor, a preocupação que tinha com a Rita. É um impacto grande por causa do que podia ter acontecido. Queremos ajudar em tudo.”

Aberto processo de averiguação

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo de averiguação, com caráter de urgência, ao incidente que feriu uma adepta na Supertaça Cândido de Oliveira, no último sábado, apurou a Renascença.