FPF averigua incidente que feriu adepta na Supertaça. Nuno Santos arrisca pena de prisão

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo de averiguação, com caráter de urgência, ao incidente que feriu uma adepta na Supertaça Cândido de Oliveira, no último sábado, apurou a Renascença.

Uma adepta de 22 anos foi atingida por estilhaços de um vidro partido por Nuno Santos, jogador do Sporting, e teve de ser assistida no hospital. Foi suturada com um número elevado de pontos, de acordo com o "Correio da Manhã".

Ainda segundo a imprensa nacional, Nuno Santos partiu, de forma involuntária, um vidro no momento em que o FC Porto chegou ao empate por 3-3.

O jornal "Record" noticia que o ala do Sporting, que falhou o jogo por lesão, está em contacto com a família e disponibilizou-se para pagar os custos hospitalares. Ainda não é conhecido se a família vai apresentar queixa-crime.

Nuno Santos, de 29 anos, falhou o jogo devido a lesão e assistiu à partida do camarote. Dentro de campo, o FC Porto venceu o jogo, por 4-3, após prolongamento.

Risco de pena de prisão de um a dois anos

O caso pode até chegar à justiça e poderá estar em causa uma pena de prisão para Nuno Santos. À Renascença, Paulo Saragoça da Matta explica que podem estar em causa dois crimes.

"Há um crime de dolo com pena até 2 anos, mas está em concurso com um crime de ofensa à integridade física simples também com dolo", detalha o advogado.

Para Paulo Saragoça da Matta existe a agravante de Nuno Santos não poder "deixar de saber que era provável causar as ofensas à integridade física às pessoas que estivessem na parte de baixo".

Câmara Municipal de Aveiro "lamenta" e revela que Sporting paga os estragos

Num comunicado enviado à Renascença, a autarquia aveirense "lamenta o acidente ocorrido" durante o clássico da Supertaça. No mesmo documento, a Câmara presidida por Ribau Esteves esclarece que não havia "quaisquer problemas na estrutura da varanda".

Em declarações à Renascença, Simão Santana, adjunto do presidente da Câmara Municipal de Aveiro, afasta quaisquer problemas na estrutura que suportava o vidro no camarote leonino.

"O vidro caiu devido aos impactos provocados pelos jogadores do Sporting durante o jogo. Em alguns vídeos que estão a circular, é possível observar a força das pancadas sobre o vidro", explica.

Simão Santana adianta ainda que o Sporting está a colaborar com a autarquia e assumiu que o clube vai suportar "todos os custos de reparação e reposição da estrutura e de todos os elementos danificados".

[Notícia corrigida às 16h28 de 06-08-2024. Foi aberto um processo de averiguação e não de inquérito, como inicialmente escrito]