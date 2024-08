Rúben Amorim. "É difícil estar a ganhar 3-0 e perder 4-3 e não ser justo"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, lamenta que a sua equipa tenha perdido o controlo da partida contra o FC Porto, que levou a uma derrota de 4-3 na Supertaça, depois de estar a vencer 3-0.

Como se explica a reviravolta?

“É perder o controlo do jogo. O jogo estava mais perto do 4-1 do que o FC Porto fazer o golo. Num lançamento, dois golos seguidos e a parte psicológica mudou. Num golo de ressalto fez o quarto golo. É difícil explicar. O golo do Galeno foi o que teve mais impacto. Abriu mais o jogo".

Ainda falta trabalho?

"Não posso dizer isso. Nós tivemos mais oportunidades, espaços, sofremos golos, um lançamento, um ressalto. Temos de trabalhar em todos os aspetos. Perdemos um título, mas vamos atrás dos outros. É difícil estar a ganhar 3-0 e perder 4-3 e não ser justo. O FC Porto conseguiu dar a volta. Devíamos ter vencido. Tivemos sempre o controlo. O futebol é assim."

Estas declarações do técnico dos leões foram à RTP3. Já à Sporttv, Amorim acrescentou:

"Hoje obviamente é um dia muito difícil para todos os sportinguistas e para a equipa. Há dias difíceis no futebol e hoje foi um deles", referiu.

FC Porto conquistou a 24.ª Supertaça.