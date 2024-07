Standard Liège confirma Sotiris por empréstimo do Sporting

O Standard Liège confirmou esta terça-feira o empréstimo por parte do Sporting do médio grego Sotiris Alexandropoulos, até final da época, com uma opção de compra do passe no valor de três milhões de euros.

“O Standard de Liège, o Sporting Clube de Portugal e Sotiris Alexandropoulos chegaram a um acordo. O médio grego é emprestado ao nosso clube até ao final da presente época com opção de compra. Damos as boas-vindas a Sotiris Alexandropoulos e desejamos-lhe as maiores felicidades com as nossas cores”, escreveu o Standard Liège, em comunicado.

Sotiris, que está desde segunda-feira na Bélgica, onde realizou exames médicos e assinou um contrato válido até junho de 2025, está ainda vinculado ao Sporting, após ter jogado nos gregos do Olympiacos na época passada, também por empréstimo dos leões.

O clube belga poderá acionar a cláusula no final da época, mediante o pagamento de três milhões de euros ao Sporting, valor que a SAD leonina incluiu nos termos do contrato.

Sotiris Alexandropoulos tem 22 anos e foi contratado pelo Sporting ao Panathinaikos em agosto de 2022, por 4,5 milhões de euros, tendo então assinado um contrato válido por cinco épocas, a três dias do fecho do mercado de transferências, na sequência da inesperada venda do passe de Matheus Nunes, peça fundamental do meio-campo leonino, aos ingleses do Wolverhampton.