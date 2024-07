Rúben Amorim. “Vamos ser competitivos" na Supertaça

O Sporting venceu o Athletic Bilbao, por 3-0, no troféu "Cinco Violinos". O treinador Rúben Amorim gostou do que viu.

Bom teste de pré-época?

"Sim, contra uma excelente equipa. O jogo teve muito ritmo e isso é sempre importante. Vamos ter a Supertaça com um jogo dividido de início de época e a parte física é sempre importante. Quem entrou mostrou vontade de jogar. Perdemos algumas bolas, mas depois reagimos bem, tivemos mais oportunidades e controlámos o jogo. Estamos num bom caminho".

Confiante para nova época?

"Estamos sempre confiantes, mas sabemos das dificuldades. Depois a pressão é totalmente diferente, há mais medo de errar. Sabemos que é um mundo diferente a competição e por isso é que é mais difícil. Fizemos um bom estágio, tivemos muitos jovens connosco e tiveram todos espaço para jogar. Fizemos pelo menos dois jogos de 90 minutos.

Sporting perdeu referências

"Fico muito feliz porque o Seba [Coates] deu muito ao clube e passou uma fase difícil, é sempre bom até para o resto da vida os jogadores saírem por cima. Neto, Paulinho deram-nos muito, mas há ciclos que temos de mudar. Seba foi uma coisa diferente, não foi planeada. Há coisas na vida pessoal que temos de entender e o Seba ganhou o direito de decidir. Até na mesa da refeição é difícil olhar e perder tantas referências. A média de idades baixou, mas isso também é entusiasmante. O público ajudou muito. Alguns jogadores terão de crescer e têm de estar prontos para isso".

Sporting está melhor do que Benfica e FC Porto?

"Dei uma vista de olhos no FC Porto mas do Benfica não vi nada. Teremos tempo para fazer a avaliação. Estava muito focado na avaliação da nossa equipa, mas os jogos da pré-época valem o que valem. Estamos preparados para o jogo e vamos ser competitivos".

O Sporting vai defrontar o FC Porto para a Supertaça no próximo dia 3 de agosto, a partir das 20h15.