Sporting vence Sevilha mas Nuno Santos e St. Juste lesionam-se

O Sporting venceu o Sevilha, por 2-1, esta terça-feira, no Estádio Algarve, no último jogo do estágio algarvio. Contudo, Rúben Amorim teve duas más notícias: as lesões de Nuno Santos e Jeremiah St. Juste.

O lateral-esquerdo saiu lesionado ainda aos 31 minutos, depois de ter sofrido uma pancada de Darío Benavides no joelho esquerdo. Uma vez substituído - por Ricardo Esgaio -, ficou no banco a fazer gelo.

O central foi substituído, ao minuto 52, devido a um problema muscular, contraído na sequência de um "sprint". Ainda assim, saiu pelo próprio pé.

São duas dores de cabeça para Amorim, a menos de duas semanas da Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao FC Porto, no dia 3 de agosto.

Golo e assistência de Rodrigo Ribeiro

O treinador do Sporting terá, contudo, ficado contente com a vitória sobre o Sevilha. Rodrigo Ribeiro marcou o primeiro golo aos 15 minutos e, aos 15 segundos da segunda parte, assistiu Francisco Trincão para o segundo.

Os espanhóis reduziram aos 86 minutos, por Ramón Martínez, logo depois de Ousmane Diomandé ter visto cartão vermelho direto.

O Sporting alinhou com de início, frente ao Sevilha, com: Kovacevic na baliza; St. Juste, Diomande, Eduardo Quaresma; Geny, Morita, Daniel Bragança, Nuno Santos; Trincão, Pedro Gonçalves e Rodrigo Ribeiro.

Os leões vão, agora, preparar o Troféu Cinco Violinos, jogo de apresentação aos sócios e adeptos, diante do Athletic Bilbau. A 3 de agosto, o primeiro jogo oficial: a Supertaça, frente ao FC Porto.