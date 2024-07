Hjulmand. “Estou preparado” para ser capitão do Sporting

O médio dinamarquês Morten Hjulmand confessa que se sente preparado há bastante tempo para assumir a responsabilidade de ser o novo capitão do Sporting.

"Serei responsável por ser uma figura de proa no clube, é assim quando se é capitão. Mas estou preparado para esse papel, tenho estado já desde há algum tempo e sinto-me bem", disse o nórdico, citado no site do Sporting.

Hjulmand falava em Lagos, um dia depois de ter regressado do período de férias após a participação no Campeonato da Europa pelo seu país.

O médio lembrou a aprendizagem obtida junto dos jogadores que deixaram o clube após a última época e recordou a experiência de capitão que teve no emblema italiano que representava antes de assinar pelos leões.

"Aprendi muito com todos os jogadores que deixaram o clube na última época. É triste que não estejam cá, mas o futebol é assim. Já tive a experiência de ser capitão no Lecce, portanto vai ser bom passar por isso outra vez no Sporting. Mas, claro, vamos sentir falta do 'Seba' [Coates], Paulinho, Antonio [Adán] e [Luís] Neto", frisou.

Hjulmand, que terá como subcapitães Daniel Bragança e Gonçalo Inácio, ressalvou que a equipa leonina "é jovem, mas tem muita personalidade", e que o ambiente no seio do plantel "é bom".

"Tal como na época passada, temos muitos capitães na equipa. Claro que sentimos a falta desses quatro jogadores, no entanto tenho a certeza de que vamos ter uma grande época com esta jovem equipa", reforçou o jogador.

O médio dinamarquês revelou que está a ter aulas de português, antecipando que estará pronto para a nova regra segundo a qual só os capitães poderão falar com os árbitros.

"É verdade, tenho de melhorar o meu português. Estou a dar o meu melhor, mas isso não será um problema para falar com os árbitros. Farei tudo para ter boas conversas com eles, sempre com respeito", declarou.

Sobre a estreia oficial do Sporting, marcada para 03 de agosto, em Aveiro, contra o FC Porto, em jogo da Supertaça Cândido de Oliveira, Hjulmand salientou que as finais "são sempre jogos de 50/50".

"Eles têm uma equipa forte, mesmo que tenham feito algumas mudanças durante o verão. Será um jogo difícil, mas vamos tentar ganhar, claro", referiu.

Numa mensagem dirigida aos adeptos, Hjulmand sustentou que a equipa está "a trabalhar no duro e a preparar da melhor forma o jogo" com os portistas e também a época 2024/25.

"Temos grandes ambições enquanto equipa para esta época, tal como os adeptos. Na temporada passada alcançámos o objetivo [de ser campeão nacional] e queremos fazê-lo novamente", acrescentou.

Mostrando-se feliz e algo ansioso por, pela primeira vez na carreira, ter a oportunidade de jogar a Liga dos Campeões, o nórdico sublinhou que isso só acontece porque nos últimos anos deu os passos certos na carreira.

E convidado a dizer algumas palavras em português, o novo capitão dos 'leões' respondeu rapidamente e sem erros: "Estou pronto para jogar esta época".

O Sporting, que soma duas vitórias e dois empates nesta pré-época, jogará duas vezes na terça-feira, ainda no estágio algarvio, frente a Farense, em Lagos, e Sevilha, no Estádio Algarve, às 10h00 e 20h30, respetivamente.