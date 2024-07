Sporting com 29 jogadores no Algarve

A equipa do Sporting está em Lagos para realizar o seu estágio de pré-temporada. O treinador Rúben Amorim chamou 29 jogadores.

Estão convocados:

Vladan Kovaeevic, Diego Calai, Diogo Pinto, Francisco Silva, Matheus Reis, Jeremiah St. Juste, Nuno Santos, Geny Catamo, Iván Fresneda, Ousmane Diomande, João Muniz, Ricardo Esgaio, Miguel Alves, Eduardo Quaresma, Diogo Travassos, Hidemasa Morita, Dário Essugo, Daniel Bragança, Mateus Fernandes, Samuel Justo, Pedro Gonçalves, Viktor Gyökeres, Marcus Edwards, Francisco Trincão, Geovany Quenda, Mauro Couto, Rafael Nel, Afonso Moreira e Rodrigo Ribeiro.

A equipa de Alvalade vai, no Estádio do Algarve, disputar duas partidas: quarta-feira (20h30) contra o Union SG, da Bélgica, e no dia 23 (20h30) os espanhóis do Sevilla.

Já o primeiro treino é já este domingo de manhã.