“Tomei a decisão de voltar ao meu país”. Sebastian Coates anuncia saída do Sporting

“Cheguei em janeiro de 2016 e sempre tive a certeza que era um passo certo na minha carreira, vir para este enorme clube. Sempre me receberam da melhor maneira e tive sempre a convicção de atingir os objetivos pessoais, mas também e mais importante, atingir os objetivos do clube”, começa por dizer.

O Sporting anunciou este sábado a saída do seu central e capitão, Sebastian Coates, que está a caminho do seu clube de formação, o Nacional Montevideu.

“Hoje, quiçá para muitos e para mim, é um dia muito difícil. Cheguei a esta decisão com a minha família de voltar ao meu país, ao Nacional [de Montevideu]. Pelas nossas razões, achamos que é melhor voltar para lá”, disse, anunciando o seu regresso ao Uruguai.

O capitão do Sporting agradece ao presidente Frederico Varandas, ao treinador Rúben Amorim e ao diretor desportivo, Hugo Viana, pelo respeito “como pessoa e jogador”.

“Tentaram tudo para que ficasse, mas já tinha a decisão tomada. Não foi fácil, mas acho que é a melhor decisão e com a qual fico tranquilo, porque tentei sempre dar o melhor ao clube, no dia a dia. Quero agradecer a todos os que trabalham no clube, que faz tudo para que nós sejamos melhores todos os dias”, acrescentou.

Pelo Sporting, Coates realizou 369 jogos, marcando 37 golos e conseguindo 10 assistências, além da conquista de dois campeonatos, quatro taças da liga, uma supertaça e uma taça de Portugal.