Sporting contrata lateral esquerda

O Sporting oficializou a contratação de Mégane Sauvé para a equipa de futebol feminino.

A defesa esquerda canadiana, de 26 anos, chega do Valadares Gaia e assina com as leoas por duas temporadas.

Na última época, Sauvé participou em 30 jogos e fez um golo e uma assistência.

"Quero vitórias e bons resultados e pretendo contribuir para uma equipa que já tem ume estatuto aqui. Na UEFA Women's Champions League, quanto mais longe formos melhor. Espero, também, ganhar a Liga", disse a jogadora aos meios do Sporting.



É a segunda lateral esquerda contratada pela equipa de Alvalade depois de Filipa Ribeiro, ex-Sp. Braga.