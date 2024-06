Marcelo elogia ex-avançado. Manuel Fernandes “foi um senhor”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve no velório de Manuel Fernandes, em Alvalade, e deixou palavras sentidas de homenagem.

"Não era preciso ser sportinguista para gostar dele. Era uma pessoa fácil de admirar, de se gostar e de se respeitar. Porque respeitava os outros e gostava dos outros. Adversários, dentro e fora de campo, nos debates televisivos, no seu muito tempo de comentário - em todas as posições que o conheci", referiu.

O Chefe de Estado recorda que conheceu Manuel Fernandes “muito novo”.

“Era dirigente da FPF e ele já jogava bem e era conhecido. O caráter magnífico. Personalidade forte, mas doce. No coração, tinha abertura ao diálogo. Na luta pelo seu clube, era uma paixão que tinha, mas nunca foi fanática”, disse.

Em declarações aos jornalistas, Marcelo acrescentou: “Além de servir o Sporting, serviu Portugal, salvo erro, 30 vezes a Seleção. Na altura era muito, pelos meios, recursos e preparação física, além de não termos o peso internacional que temos hoje em dia. Havia muito mérito lutar por Portugal. Tudo o que fez como jogador, treinador, dirigente e pedagogo, temos de respeitar. Ele explicava o futebol com rigor, sem fanatismo ou facciosismo."

Após ter marcado presença no velório, Marcelo não tem dúvidas: Manuel Fernandes “foi um senhor, com convicções, batendo-se pelo seu clube, mas sem deixar de ser um senhor no seu caráter. E isso é muito importante. Foi um senhor ao longo da sua vida. E foi um senhor até aos últimos momentos."

Manuel Fernandes morreu esta quinta-feira, aos 73 anos, vítima de cancro.