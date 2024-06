Manuel Fernandes. Adeptos despedem-se do eterno capitão do Sporting e há quem peça uma estátua

As cerimónias fúnebres de Manuel Fernandes estão a decorrer no Hall Vip do estádio José Alvalade junto à mítica porta 10 até às 23h00 deste sábado. São várias as flores, camisolas e cachecóis deixados pelos adeptos no local.



Manuel Fernandes é o segundo jogador com mais golos marcados na história do Sporting, com um total de 257 golos e, ainda, o jogador com mais jogos na história da liga portuguesa, num total de 486 partidas e mais de 41.200 minutos jogados.

Frederico Varandas, presidente do clube, falou com os jornalistas onde assumiu a tristeza, mas disse ainda acreditar que Manuel Fernandes está “feliz com as homenagens que estão a ser feitas”.

João Palma, Presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube de Alvalade mostrou-se triste e prestou condolências a todos os adeptos do Sporting.

Foram vários os adeptos que marcaram presença nas cerimónias. António Conduto de 53 anos diz acreditar que o Sporting não vai voltar a ter um jogador daquele calibre. Já Tiago Oliveira de 36 anos disse que o “eterno capitão” merece uma estátua e uma bancada com o seu nome no estádio José Alvalade.

A verdade é que Manuel Fernandes era respeitado por vários adeptos do desporto e por isso mesmo Shéu, antigo jogador do Benfica foi prestar uma última à lenda sportinguista. A equipa de futsal leonina também marcou presença na homenagem.

Mas as lendas ultrapassam fronteiras e por isso mesmo vários adeptos de outros clubes como do Liverpool também prestaram uma última homenagem ao eterno capitão leonino.

A urna vai sair às onze da manhã deste domingo com um cortejo fúnebre a partir da Praça Centenário, em Lisboa