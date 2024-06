André Villas-Boas e Rui Costa na homenagem a Manuel Fernandes

Os presidentes do FC Porto e do Benfica estiveram presentes, este sábado, no velório de Manuel Fernandes no estádio de Alvalade.

André Villas-Boas já falou aos jornalistas: "Acima de tudo, prestar as mais sinceras homenagens. Os meus sentimentos à família de Manuel Fernandes e a toda a família sportinguista. Deixa-nos uma grande lenda do futebol, que trará grandes memórias para a família sportinguista, mas também uma pessoa digna e que sempre honrou o futebol português e trouxe muita competitividade contra o nosso FC Porto".

Também Rui Costa (e Fernando Seara) estiveram na homenagem ao antigo capitão dos leões.

"Estamos a falar de uma grande figura do futebol português que, independentemente das qualidades futebolísticas, merece todo o nosso respeito. Quer enquanto presidente do Benfica, quer enquanto Rui Costa e ex-jogador de futebol também. Portanto, nessas duas vertentes, também queremos homenagear uma figura tão importante do futebol português, que tanto honrou o futebol. E nestas situações as rivalidades ficam à parte", referiu o líder encarnado.



"[Manuel Fernandes] Foi um dos expoentes máximos do futebol português, não há dúvida nenhuma. Deixa-nos uma das maiores figuras que tivemos. Hoje já não é tão natural os jogadores estarem tão apegados aos seus clubes a vida inteira por variadíssimas razões. E Manuel Fernandes faz parte daqueles que representou um clube a vida toda, que se dedicou a um clube a vida toda e nós temos muitos, e alguns deixaram-nos há bem pouco tempo, e é sempre de enaltecer essas figuras. A nível de futebol nacional, são referências, são ídolos dos seus clubes, mas não deixam de ser grandes figuras do futebol português. E Manuel Fernandes foi uma grande figura do futebol português", acrescentou.



As portas do Estádio de Alvalade vão estar abertas até às 23h30 deste sábado, para quem quiser prestar uma última homenagem a Manuel Fernandes, que morreu aos 73 anos, vítima de cancro.



[atualizado às 20h00]