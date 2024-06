Morreu Manuel Fernandes, o eterno capitão do Sporting

Morreu Manuel Fernandes, o eterno capitão e avançado do Sporting, vítima de cancro, aos 73 anos.

Manuel Fernandes foi jogador do Sporting entre 1975 e 1987, com 433 partidas. Conquistou dois campeonatos nacionais, uma Supertaça e duas Taças de Portugal.Foi também treinador (adjunto e principal), dirigente e comentador no clube de Alvalade.



Marcou muitos golos de leão ao peito (257), destaque para os quatro tentos apontados no célebre 7-1 contra o Benfica, realizado a 14 de dezembro de 1986.

O Sporting, seu clube de sempre, manifestou "o seu pesar pela morte de Manuel Fernandes, antigo futebolista, treinador e dirigente leonino". "Rapidamente se afirmou como uma figura de grande relevo. Um goleador nato, foi-se tornando, ao longo dos mais de dez anos em que jogou no Sporting CP, no ídolo de uma geração e numa das figuras mais importantes da história do clube".