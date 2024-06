Está desfeito o mistério. Gyökeres inspirou-se na máscara de "Bane"

Está desfeito o mistério: Viktor Gyokeres revelou esta segunda-feira que “a máscara” com que comemorava os golos pelo Sporting é inspirada em “Bane”, um dos vilões da saga Batman.

Numa mensagem na rede social Instagram, onde se veem vários lances da temporada, o avançado sueco colocou uma frase: “Noobdy cared who I was until I put on the mask” [ninguém se importou até eu colocar a máscara], dita por "Bane" no filme "O Cavaleiro das Trevas Renasce".

Alguns adeptos leoninos “assustaram-se”. “Pensava que era despedida”, escreveram.

Gyokeres participou em 50 jogos, marcou 43 golos e fez 14 assistências.