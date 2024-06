O que precisa o próximo concorrente de Gyökeres no Sporting? "Acreditar no projeto e ter paciência"

A iminência da saída de Paulinho para o México e o aparente falhanço na contratação de Fotis Ioannidis deixam Viktor Gyökeres como única opção na frente de ataque leonina a pouco mais de uma semana do começo dos trabalhos em Alcochete. Variáveis que não devem preocupar os adeptos sportinguistas, pelo menos de acordo com Luís Lourenço.

Em declarações a Bola Branca, o antigo ponta de lança formado em Alvalade, confia que a lista de desejos para ombrear com o sueco não termina no grego do Panathinaikos.

"Caso o Paulinho saia e fique definitivamente afastada a vinda do grego, de certeza que o clube tem mais nomes e substitutos e que Rúben Amorim está a par de toda a situação. Agora é esperar serenamente, tal como foi com a contratação de Gyökeres", entende Lourenço.

O agora treinador reconhece que será difícil relegar o principal goleador da época passada para o banco, mas assegura que motivos não faltam para convencer o futuro novo avançado verde e branco.

"Será difícil, sabendo que têm de tirar o lugar a um goleador como Gyökeres, mas há muito espaço. Há Liga dos Campeões, campeonato, taças, lesões e castigos. Tudo vai depender do jogador, terá de acreditar no projeto do Sporting e ter paciência e esperar pela oportunidade", reconhece o antigo avançado.

Uma coisa é certa, seja quem for o escolhido para reforçar o ataque do Sporting, para Luís Lourenço é importante que o clube "não entre em loucuras" e não ceda ao mercado e ao "interesse dos empresários".