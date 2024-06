O Sporting agendou uma Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para o próximo dia 30 de junho, às 10h da manhã, no Pavilhão João Rocha.

A AG tem dois pontos na ordem de trabalhos: a apreciação e votação do orçamento dos rendimentos, gastos e investimentos do Sporting Clube de Portugal para a época 2024/25, e a apreciação e votação das contas consolidadas do Sporting no exercício da época 2022/23.