Sporting anuncia estágio no Algarve em julho com dois adversários

O Sporting anunciou que vai fazer um estágio no Algarve entre 13 e 24 de julho e contará com dois jogos contra adversários internacionais.

Os "leões" vão defrontar o Union Saint Gilloise e o Sevilha, nos primeiros confrontos de pré-época. Os particulares vão jogar-se no Estádio do Algarve.

Em comunicado, o Sporting CP informa a revalidação do local do estágio situado no Algarve, tal como tem acontecido nas últimas pré-épocas.

Em preparação para a nova temporada de 2024/25, o regresso da equipa leonina ao trabalho está agendado para o dia 1 de julho.