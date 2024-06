Internacional portuguesa Bruna Lourenço ruma ao Celtic

Celtic anunciou, esta quinta-feira, a contratação da internacional portuguesa Bruna Lourenço, com contrato até 2026.

A central, de 25 anos, que deixou o Sporting no fim da época, em final de contrato, assinou pelas campeãs escocesas, que na próxima época disputarão a Liga dos Campeões, para as próximas duas temporadas.

Formada no São Luís, Bruna Lourenço rumou ao Sporting na época 2016/17, com 18 anos, e conquistou um lugar no onze em 2020/21. Esta temporada, disputou 19 jogos pelas vice-campeãs nacionais.

No palmarés, a defesa, que também pode jogar como média-defensiva, tem dois campeonatos, três Taças de Portugal e uma Supertaça. Tem ainda uma internacionalização por Portugal, somada em 2022.