"A oitava colina de Lisboa". Sporting anuncia contratação de Kovacevic, o substituto de Adán

O Sporting anunciou a contratação do guarda-redes Vladan Kovacevic, proveniente do RKS Raków, da Polónia. O guardião de 26 anos assina um contrato de cinco temporadas, até 2029, e fica com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Terá custado cerca de 5 milhões de euros, embora o clube não confirme os valores da transferência. No vídeo de apresentação, os leões intitulam o guarda-redes de 1,92m como a "oitava colina de Lisboa".

“Estou muito feliz, orgulhoso e honrado por chegar a um dos maiores clubes de Portugal. Mal posso esperar para conhecer os meus novos colegas, a equipa técnica e todo o staff que trabalha com a equipa. Decidi e aceitei muito rápido porque sei que o Sporting é um grande clube”, disse o jogador.

Kovacevic é o sucessor de Antonio Adán, que terminou contrato e não renovou com o clube. Assume a dificuldade que espera para entrar numa equipa que acaba de vencer o título: "Não é fácil entrar numa equipa campeã, mas estou pronto para dar este passo. Para mim, é um prazer fazer parte desta equipa e estou pronto para dar o meu melhor por este clube em todos os jogos”.

"Estar aqui é como um sonho tornado realidade. Espero que o futuro nos traga mais títulos”, completa.

Formado no FK Sarajevo, Kovacevic esteve as últimas três épocas no futebol polaco, ao serviço do Raków, clube no qual venceu um campeonato.

Kovacevic terá entrado no radar dos leões quando defrontou o Sporting na fase de grupos da Liga Europa.

O guardião é o primeiro reforço confirmado do verão para Rúben Amorim. Debast, central do Anderlecht, e Ioannidis, avançado do Panathinaikos, são outros jogadores que estarão perto de reforçar o Sporting.

O português Flávio Paixão, ex-avançado do Legia Gdansk, considera que Kovacevic é uma boa opção para substituir Adan no Sporting.

"É o melhor guarda-redes na Polónia. A meu ver é um jogador que sabe jogar com os pés e é bem diferente de um que pontapeie bolas. Acho mesmo que pode aportar essa boa dinâmica, porque dentro da baliza é um guarda-redes com bons reflexos e que demonstrou ter um potencial para jogar numa equipa como o Sporting”, disse.