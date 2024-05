"Kovacevic é forte entre os postes, ágil, sabe sair a jogar com os pés. E é uma excelente pessoa"

Alexandre Guedes diz-se "espantado" pelo tempo que Vladan Kovacevic já tem de campeonato polaco.

Em entrevista a Bola Branca, o avançado português que conviveu no Rakow com o guarda-redes que agora estará a caminho do Sporting surpreende ao se... surpreender por o valor do bósnio não o ter ainda retirado daquela liga periférica..