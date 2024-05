Rúben Amorim. "Expulsão tornou tudo mais difícil"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, lamentou a expulsão porque obrigou a adaptar a estratégia para a final da Taça de Portugal contra o FC Porto.

Expulsão

"Com a expulsão tornou tudo mais difícil. Levámos o jogo até ao fim, sofremos um penálti e foi assim"

Plano mudou com a expulsão

"O jogo é sempre difícil, contra qualquer equipa é assim, quanto mais com o FC Porto com mais um. Sabíamos que podia isto acontecer, expulsão e penálti, e foi por aí que se resolveu o jogo"



Erros individuais nos golos do FC Porto

"Mesmo com dez defendemos bem. Uma má receção ou uma bola mal batida pelo Pinto - que fez uma boa exibição - podem acontecer. Não foi pela forma como nos atacaram"



Marca da derrota na época?

"Torna-a numa boa época. Foi importante vivermos esta final, ainda para mais com estas incidências, para não nos esquecermos de onde viemos. Hoje foi assim, é menos uma taça, mas a longo prazo vai ser muito melhor"

Ainda não ganhou a Taça de Portugal

"Sempre. Tinha a mesma vontade ganhando ou não. Há sempre a sensação de querer vencer, até porque quando acaba queremos mais"



Momento no final, com guarda de honra a vencidos e vencedores

"Para os vencedores não costuma ser. Para os vencidos é mais fácil. Quisemos dar o exemplo e temos muita fé de que vamos ser os próximos e vão ter de fazer-nos isto"

O FC Porto derrotou o Sporting, por 2-1, após prolongamento, na final da Taça de Portugal disputada no Jamor.