Da "tremenda injustiça" com Trincão às botas que fazem de Varandas um homem: a opinião de Jaime Marta Soares

Uma "tremenda injustiça". É desta forma que uma das figuras do universo leonino reage à ausência de Francisco Trincão e Pedro Gonçalves, ou "Pote", na lista de convocados da seleção para o Euro 2024.

Confrontado por Bola Branca, Jaime Marta Soares fala mesmo de "falta de argumentos" do selecionador, quando este diz que foi o "azar" que inviabilizou a chamada dos jogadores, uma vez que - lesionados - falharam o "importante" estágio de março da equipa das quinas

"É uma tremenda injustiça não levar o Trincão. O Pote também, mas admito que ainda não esteja no seu apogeu. Embora lhe crie algumas mágoas, certamente. Tiveram azar? É um argumento de quem não tem argumentos. E depois tenta brincar ao falar do “espalha brasas” [Francisco Conceição], que pode vir a ser um craque de seleção mas ainda não é", atira o antigo presidente da Assembleia Geral do Sporting, que deixa ainda uma "alfinetada" na manutenção de Pepe no lote de eleitos.

"Já não vejo bem na seleção jogadores com 41 anos, embora haja um simbolo [Ronaldo] que tem de ficar, mesmo que ande de muletas. Há que ir renovando", defende Marta Soares.

À margem do tema seleção nacional, o antigo dirigente, no periodo conturbado da liderança de Bruno de Carvalho, enaltece os papéis de treinador e diretor do futebol, os quais - na sua opinião - estão a ajudar Frederico Varandas e seus pares.

"Condições, segundo o administrador Francisco Salgado Zenha, para manter Gyokeres? Que não seja apenas para alegrar o povo. A gestão do Sporting está facilitada pela grande capacidade de quem lidera a parte desportiva. Costumava dizer-se: “eu com os sapatos do meu pai também sou um homem”. Esta é uma 'maldadezinha' que estou aqui a meter pelo meio, porque às vezes não morremos de amores por algumas pessoas. E com razões profundas, com razões profundas. Mas também não é o momento para falar disso", finaliza Jaime Marta Soares.