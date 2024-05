Rúben Amorim: "Agora outros terão de fazer o que o Neto fez"

Rúben Amorim destaca a importância de Antonio Adán e Luís Neto, cujos papéis de liderança espera que outros herdem, agora sem os dois veteranos, e assume que conquistar a Taça de Portugal cimentará mais ainda o lugar da sua equipa na história do Sporting.

Em declarações à Sport TV, após a vitória, por 3-0, sobre o Desportivo de Chaves, na última jornada da I Liga, o treinador do Sporting volta a garantir que "a ideia" é continuar em Alvalade na próxima época.

Reação à vitória final: "Feliz. Obviamente, o primeiro impacto [da conquista] do campeonato já passou. Era importante vencermos todos os jogos em casa. Marcámos três golos, podíamos ter marcado mais. Não deu para preparar muito o jogo da Taça, mas voltámos a não sofrer golos, 90 pontos, 29 vitória, não podia pedir mais."



Despedidas de Neto e Adán: "Tudo o que eles nos deram e o que eles significaram para nós é difícil explicar em poucos segundos. Relembrar o momento em que chegámos e como passámos por muitas dificuldades. Tudo o que construímos com os adeptos, com o presidente, vai ficar para sempre. Vai ser difícil voltar a ter o sentimento que temos com este grupo."

Neto tinha a última palavra: "Agora terão outros de ter a última palavra, todos sentiram o exemplo do Neto estes anos todos, mas agora outro terá de fazer o que o Neto fez."

Continuidade no Sporting: "Essa é a ideia. Não consigo estar a explicar todas as situações que se passaram este ano. Já estamos a preparar a próxima época. A exigência será diferente, mas vamos lutar para ganhar."

Taça de Portugal: "Será muito importante e tornará a equipa mais especial na história do Sporting."