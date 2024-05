Rúben Amorim: "Tenho uma ideia de como vamos jogar para o próximo ano e de que mudanças temos de fazer"

Ruben Amorim fez a antevisão ao jogo com o GD Chaves, no sábado às 18h, em Alvalade, e fez um balanço da época, comentando ainda as declarações privadas que se fizeram públicas de Frederico Varandas e falou no futuro. No encontro com os jornalistas, em Alcochete, o treinador revelou ainda o 11 para a última jornada da Liga, um jogo em que pode alcançar o pleno de vitórias caseiras.



Pleno de vitórias em casa



"Isso é muito importante porque poucas equipas conseguiram vencer os jogos todos em casa e é uma marca que esta equipa deixa. Depois, serve também para recompensar todo o apoio dos nossos adeptos e para tornar a festa mais bonita."

Despedidas de Alvalade

“Vamos aproveitar este último dia para nos despedirmos de jogadores muito importantes nesta caminhada. Por exemplo, o Neto irá fazer o seu último jogo em Alvalade. E o Antonio Adán também. É se calhar a parte mais difícil de ser treinador, não queremos ter de tomar estas decisões. Alvalade vai se despedir do Antonio. Só estamos aqui porque fomos campeões no primeiro ano e sem o Antonio não seriamos campeões. Tudo o que construímos desde esse primeiro momento foi com e por causa do Antonio.

Diferença de uma época para a outra: do quarto lugar para campeão

"O segredo desta época foi o fim da outra. Nós começamos ali numa sequência de muitas vitórias seguidas. Isso ajudou porque toda a gente estava já a pensar não só naquela época, mas na próxima época. Estávamos num momento difícil do clube, no qual tivemos de vender jogadores já com o começo do campeonato. Este ano foi tudo diferente. Ajudou o facto de vendermos o Ugarte e o Porro. Tínhamos uma estabilidade diferente. Isso ajudou muito no planeamento. O scouting ajudou nas opções que nos deu para substituir jogadores importantes. Portanto, o planeamento ajuda muito para uma equipa começar bem. Não deitámos tudo fora com a má época.omos aprendendo com os erros e esta época estamos a colher esses frutos.”

Futuro

“Eu não falei mais disso desde a última situação. Tenho contrato com o Sporting e eles sabem que eu gosto muito de estar cá. Tenho uma ideia de como vamos jogar para o próximo ano e de que mudanças temos de fazer. Já estamos a preparar a próxima época há bastante tempo e esse é o foco. A ideia é ficar no Sporting e estamos a trabalhar para isso.”

Declarações de Varandas [“rebentar” com o FC Porto no Jamor]

“Eu utilizaria isso ao máximo para motivar os meus jogadores. Aquilo é uma conversa de balneário num jantar privado. Uma filha de um órgão social gravou sem maldade. Há coisas que não podemos controlar. Poderão dizer que nós deveríamos ter mais cuidado, mas nós somos todos uma família. O presidente teve um discurso de balneário e não vejo maldade nisso. Não foi numa entrevista, foi num momento privado.”

Época perfeita?



“É difícil pedir muito melhor. Os dois jogos que perdemos podíamos ter ganho e seria ainda mais perfeito. Olhando para a época, se não ganharmos a Taça será menos especial. Vai ser um bom campeonato onde o Sporting foi campeão. Se juntarmos a Taça, a equipa será relembrada de outra forma. Tornará esta equipa mais especial e este é o desafio.”

A perspetivar um confronto da atual com a equipa do primeiro título, quem partiria em vantagem?

“Esta equipa levava vantagem porque o treinador também é melhorzinho. Nesta fase isso ajuda. Os jogadores têm mais tempo. Seria Nuno Santos contra Nuno Santos e Pote contra Pote e neste momento são melhores. Seria um jogo bastante equilibrado. Uma equipa mais a atacar e outra mais a defender. Uma equipa mais forte na transição ofensiva e outra mais forte na transição defensiva. Seria um jogo engraçado, mas o importante é que ganharia o Sporting."

Futuros líderes no plantel

“Todos os jogadores vão ter de se chegar à frente. Vão sair dois capitães de equipa. O Daniel [Bragança] tem outra maturidade. O Pote e o Nuno Santos têm outra experiência. O Paulinho é o pai deles todos. O Hjulmand é um líder. Portanto teremos pessoas e jogadores para se chegarem à frente e, acima de tudo, temos um clube mais saudável e mais fácil de lidar, coisa que o Antonio e o Neto não tiveram no início e ajudaram a construir.”

Qual foi o título mais especial?

“É difícil. É como escolher entre dois filhos, mas acho que vivi mais o primeiro. Este segundo jogámos melhor, mas o primeiro foi mais especial e consegui usufruir mais tempo. Este já não dá para usufruir tanto porque já está um peso nas costas para conquistar mais.”

Onze vs. Chaves

Diogo Pinto, Neto, Coates, Inácio, Nuno Santos, Morita, Hjulmand, Trincão, Gyokeres, Pote