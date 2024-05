Rúben Amorim. "Mesmo depois das festas todas, cumprimos"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, elogiou a competência e intensidade dos seus jogadores diante do Estoril (1-0).

Recorde de pontos

"Sim o recorde de pontos e vitórias era um objetivo que podíamos alcançar e conseguimos. Mas acima de tudo pela forma como jogámos, só demos uma oportunidade ao Estoril, controlámos o jogo completamente. Tivemos dificuldades para criar oportunidades, mas fomos claramente superiores. Fomos sérios na abordagem, não sofremos e vou muito satisfeito para casa".

Dificuldades

“O vento dificultou o jogo das duas equipas. Mas tivemos sempre o controlo do jogo. O Guitane teve algumas saídas com bola, mas fomos muito competentes em todos os momentos do jogo. Criámos oportunidades, mas não finalizámos bem. Tivemos boas bolas, mesmo na primeira parte, fizemos um jogo muito completo. Mesmo depois das festas todas, acho que cumprimos e vencemos o jogo".

Virar o chip

"Eles treinaram bem, mas isto não sai tão facilmente. A festa que foi, a importância do título. Respondemos de uma maneira muito boa, eu já estava à espera. Não baixámos intensidade, a concentração, fomos competentes no jogo e agora temos um jogo em casa. Vamos festejar com adeptos, queremos ganhar, aumentar o número de pontos. É um dia para festejar ao máximo, mas arrumar de vez o campeonato. Esta semana vamos todos cumprir o que temos cumprir, que é jogar bem, marcar golos, não sofrer. Festejar o que temos de festejar e aí sim virar a página".

Dobradinha?

"O mesmo significado que terá para qualquer sportinguista. Depois da época que fizemos, temos de dar o máximo para vencer a Taça, para a época ser mais completa. Tenho a certeza de que se não ganharmos a taça, não vai saber da mesma maneira e vamos sentir que faltou alguma coisa. Ainda temos um jogo do campeonato. Conta para os pontos, para aumentar o número de vitórias e conta para ter o nosso ritmo e encarar a final da melhor forma".

Estreias de Diogo Pinto e Miguel Menino

"O Diogo não se notou nada. Esteve muito tranquilo, bem com pés, a bater bem bola na frente. Não nos surpreendeu, mas toda a equipa ajudou, pois não permitiu ao Estoril chegar à frente. E isso ajuda um guarda-redes a passar o tempo e a estar tranquilo. O Menino foi alguém que cresceu na Academia. Há uns que vão para outros lados e depois poderão voltar ou não. Mas a forma como trabalhou, como nos ajudou nos treinos, é campeão nacional com todo o mérito.

O Sporting derrotou o Estoril, por 1-0, golo de Paulinho, em partida da jornada 33 da I Liga, e bateu o recorde de pontos dos leões no campeonato.