Sousa Cintra, a "felicidade bonita" e Rúben Amorim: “Ele é uma pessoa honesta, foi sincero e sente que os sportinguistas o tratam muito bem"

Sousa Cintra considera que “não há contestação” possível à conquista do campeonato pelo Sporting.

Em declarações a Bola Branca, o antigo presidente dos leões – que assistiu às celebrações da conquista do vigésimo título de campeão nacional com uma “felicidade bonita” – descreve uma festa que decorreu com “uma grande elevação”.

“O Sporting festejou com mérito, com alegria e com entusiamo. Noutros clubes, todos eles são unânimes. O Sporting é um justo vencedor. Não há contestação da vitória do Sporting no campeonato nacional.” José de Sousa Cintra considera assim que só há um caminho vitorioso a prosseguir, face à “confiança e à qualidade dos jogadores” leoninos.

Um dos momentos de grande destaque da festa do título sportinguista foram as palavras de Rúben Amorim, que olhou para o futuro com vontade de conquistar o bicampeonato pelos leões.

Sousa Cintra sentiu a sinceridade das palavras do treinador, que, acredita, sente o apoio dos adeptos como um tónico motivador à continuidade”.

“Foi sincero, não tenho a mínima dúvida sobre isso. Ele é uma pessoa séria e honesta, alguém em que podemos confiar. Ele sente o entusiasmo dos adeptos e sente que os sportinguistas o tratam muito bem, há ali uma relação perfeita e isso faz com as pessoas se sintam muito bem no seu trabalho”, afirma, em entrevista à Renascença.

Dobradinha no Horizonte

Imbuído num momento de grande êxtase verde e branco, Sousa Cintra mostra-se confiante na dobradinha do leão.

O ex-presidente do Sporting aponta ao duelo com o FC Porto na final da Taça, lembrando que o sucesso da época dos dragões depende exclusivamente do encontro marcado para o dia 26 de maio, às 17h15, no Estádio Nacional.

“A única coisa que o Porto pode ganhar este ano é a Taça de Portugal, mas eu estou convencido de que o Sporting vai ganhar e vai ser a dobradinha mesmo. A confiança que os jogadores sentem ajuda bastante", afirma o antigo presidente.

O Sporting viu confirmado o título de campeão nacional após a derrota do Benfica por 2-0 em Famalicão.

Os leões entram em campo com o Estoril, no próximo sábado, já com a conquista do campeonato assegurada. O troféu de campeão da Liga Portugal 2023/24 só vai ser exibido na última jornada do campeonato, frente ao GD Chaves, em Alvalade.