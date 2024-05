O que disse Rúben Amorim depois do título de 2021? "Toda a gente precisa de tempo"

Quando assinou pelo Sporting, pediu “espaço” no museu. Afastou as nuvens de uma surpreendente contratação com um tenro e atrevido “e se corre bem?”. Agora, depois de tanto se dizer sobre a sua mais do que prometida e anunciada saída de Alvalade, parece estar pronto para ficar e promete um bicampeonato que escapa há muito, muito tempo.

Rúben Amorim é um homem inteligente, ambicioso e com um dom para ligar com as pessoas. Aparentemente, é fácil para ele manusear o verbo. Aligeirou o ambiente no futebol português e juntou a isso uma equipa competitiva, solidária e cheia de competência e qualidade. São agora dois títulos nacionais em quatro temporadas, não é coisa pouca.

Depois de mais uma festa memorável, esta sim exemplar e sem distúrbios, ao contrário da celebração de 2021, a Renascença puxa a fita atrás para recordar as palavras que lhe saltaram da garganta nesse primeiro título do treinador, agora com 39 anos, que imita Cândido de Oliveira, o primeiro e até domingo o único português a conquistar dois campeonatos no Sporting.

“Quero agradecer aos jogadores, ao staff. Passaram anos difíceis, tiveram hoje a recompensa”, começou por dizer na altura, assinalando o fim do jejum de 19 anos.