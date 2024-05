"Eu adoro estar aqui. Tem sido fantástico": Gyökeres arriscou falar português (e avaliou Rúben Amorim)

Festa

“Vamos festejar, claro. Festa? Ainda agora começámos. É o meu primeiro título."

Futuro

"Eu adoro estar aqui. Tem sido fantástico. Vamos ver o que irá acontecer. Isto é futebol. Não posso prometer nada. Mas tenho contrato com o Sporting e gosto muito de estar aqui. As coisas acontecem muito rápido no futebol e nós temos de nos adaptar. Sem Rúben Amorim? É difícil prever o futuro. É o nosso treinador agora e ainda temos alguns jogos até ao final da época."

Rúben Amorim

"Por acaso, até é um bom treinador, não me importaria, para ser sincero. O melhor da carreira? Já tive muitos que me ajudaram, mas claro que foi ele que me trouxe para cá e tem estado a correr tudo muito bem até agora."

Palavras em português

"Olá sportinguistas, muito obrigado e até já."