Rúben Amorim admite que seria inexplicável o Sporting não ser campeão

Rúben Amorim admite que seria inexplicável, quando falta apenas um ponto - ou um deslize do Benfica -, o Sporting não ser campeão nacional.

Questionado pela Sport TV, após a vitória (3-0) sobre o Portimonense, que deixa os leões com nove dedos no título, se ainda há possibilidade de o Sporting não ser campeão, o treinador admite que seria preciso uma hecatombe: "Não teria explicação para isso acontecer, mas matematicamente ainda é possível."



Análise ao jogo: "Olhando para as ocasiões, podíamos e devíamos ter feito golos ainda mais cedo. Controlámos as transições e os pontos fortes do Portimonense, não demos faltas no nosso meio-campo ofensivo, escapámos à pressão. Eles correram muito para nos tapar todos os passes. Foi uma primeira parte muito boa e a segunda a mesma coisa. Foi um jogo muito competente da equipa."

Coates encarregado da saída de bola: "Quem tem espaço é que tem de jogar. O Coates pôde carregar [a bola] porque o Hildeberto muitas vezes estava mais preocupado com o Morten [Hjulmand] que com o central. Se o Morten não tem espaço, temos de sair a jogar pelo central."

Paulinho com Gyökeres: "Sabíamos que muitas vezes o Portimonense joga com uma linha de quatro, baixa os alas e fica com uma linha de seis. Procurámos um homem extra dentro da área, com o Pote a jogar como ala com bola e como médio sem bola."

Sporting será campeão se o Benfica empatar em Famalicão: "Obviamente, esperamos que o Benfica escorregue, mas está nas nossas mãos. O que está nas nossas mãos, que é o objetivo, é ganhar o próximo jogo. Mas não chega apenas ser campeão. Isso é o maior, mas queremos o recorde de pontos do Sporting, aumentar o número de jogos sem sofrer golos, ser melhores em tudo."

Apoio dos adeptos: "Gostava de realçar de novo, isto não é desde agora, é desde o primeiro jogo da época que eles nos acompanham sempre. Para quem dizia que nós não conseguíamos ganhar títulos com o público, vamos ver. Acho que eles tiveram um papel importante nisto."

Possibilidade de o Sporting não ser campeão: "Matematicamente, há. Não teria explicação para isso acontecer, mas matematicamente é possível e temos de fazer o nosso trabalho. Volto a dizer que há mais objetivos."