​Marquês a postos para festa do Sporting já no domingo, diz PSP

Se o Sporting for campeão no domingo haverá festejos oficiais no Marquês de Pombal, em Lisboa, avançou à Renascença o porta-voz da direção nacional da PSP, Sérgio Soares.



Para os leões conquistarem o título nacional de futebol já este fim de semana têm que ganhar ao Portimonense, no sábado, e esperar por um empate ou uma derrota do Benfica na deslocação a Vila Nova de Famalicão, agendada para domingo.

Os leões, que podem ser campeões “no sofá”, mudaram de posição. Inicialmente, queriam adiar os festejos para outro fim de semana, mas nas reuniões com a Polícia decidiram alterar a posição.

De acordo com a PSP, a festa dos adeptos do Sporting está a ser preparada no Marquês de Pombal, num recinto que terá várias entradas.