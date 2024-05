Edwards com dois jogos de castigo

O extremo do Sporting Marcus Edwards foi punido com dois jogos de castigo pela expulsão no clássico com o FC Porto, que terminou empatado a duas bolas.

A decisão consta do Mapa de Castigos do Conselho de Disciplina da Federação de Futebol, divulgado esta sexta-feira.

Marcus Edwards esteve em campo certa de quatro minutos e foi expulso aos 90, após um desentendimento com Galeno, do FC Porto.

O árbitro Nuno Almeida descreveu no relatório que o jogador do Sporting deu uma "estalada" no futebolista dos azuis e brancos.



A confirmar-se o castigo, Edwards falha os jogos com Portimonense e Estoril.