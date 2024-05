"O Sporting está pressionado porque quer festejar rapidamente", André Pinto, a boa pressão e o "título" do Portimonense

"Jogar antes que o Benfica não tem qualquer influência". É desta forma que pensarão muitos sportinguistas na antecâmara da antepenúltima jornada do campeonato. É também desta forma que o antigo central dos leões, André Pinto, olha para a receção ao Portimonense. Jogar antes ou depois de quem quer ver tropeções não muda a forma como os de Rúben Amorim preparam o que aí vem.

"Absolutamente igual. Na minha ótica é igual. De certeza que os jogadores, equipa técnica e toda a estrutura do Sporting está focada naquilo que podem controlar, que é o seu jogo. Não creio que esteja algo mais na cabeça deles para além de ganhar o jogo", entende,

Em declarações a Bola Branca, o ex-defesa, que representou também o Portimonense, reconhece que o duelo em Alvalade pode complicar para os da casa, pela pressão que existe no lado dos algarvios, que lutam pela permanência, "o título" dos alvinegros, de acordo com André Pinto.

Do lado dos leões, a pressão é "muito mais positiva". "Quando estamos mais próximos de ganhar, a pressão é sempre mais positiva. Mas a dificuldade vai ser acrescida, porque o Portimonense sabe que tem de fazer pontos", admite André Pinto.

Com a certeza de que o jogo é igualmente importante para uns e para outros, o peso do favoritismo recai, sem dúvida, sobre uma equipa.

"O Sporting está pressionado porque quer festejar o mais rapidamente possível. Também por isso parte como favorito, como contra qualquer equipa neste momento. Não é por ser o Portimonense. Aconteceria com qualquer equipa que fosse a Alvalade a três jornadas do fim. Com o Sporting na situação em que está, seria sempre favorito", adianta o jogador que vestiu a verde e branca entre 2017 e 2019.

Com nove pontos em disputa, André Pinto não está à espera de cambalhotas na tabela, ainda que admita que "no futebol nada é garantido".

"Será muito mais o Sporting a perder o título do que o Benfica a ganhá-lo, se algo assim se passasse. Em condições normais, é unânime que o título acaba por estar entregue. Não quer dizer que o Sporting vai relaxar, mas dada a situação, com as jornadas que faltam disputar, não restam muitas dúvidas", reconhece.