Festa do Sporting no Marquês replica festejos do Benfica

A Câmara Municipal de Lisboa vai "replicar" o modelo da festa do Benfica, no ano passado, em caso de celebrações do título do Sporting.

Contactada pela Renascença, a autarquia, pela voz do vereador do Desporto, garante que está tudo a postos, na Praça do Marquês de Pombal, para a deslocação de milhares de adeptos leoninos. E já desde a semana passada.

"A preocupação e a prioridade são a segurança. Nesse sentido, protegemos a estátua, já desde a semana passada. Mas visando o dia de domingo? Temos de estar preparados para todos os cenários e temos o dispositivo preparado para qualquer dia dos possíveis", revela Ângelo Pereira, em declarações a Bola Branca.

Segundo o vereador municipal, "o modelo implementado no ano passado com o Benfica correu bem, não houve incidentes", pelo que a intenção é "replicar esse modelo", garante.

Em 2021, aquando do último título do Sporting, registaram-se incidentes entre adeptos e polícia. Todavia, Ângelo Pereira confia que, desta vez, tudo decorrerá sem problemas.

"O segredo é a articulação entre as várias entidades e, assim, acredito que vai correr bem. Ainda há pouco tempo tivemos a Jornada Mundial da Juventude e correu bem, devido à articulação, o que é fundamental", conclui.