"O Sporting tem de aproveitar o título para se assumir como um grande da Europa": Duílio não consegue pensar pequeno

Duílio Dias Júnior aterrou em Alvalade em 1985/86, depois de três épocas no Fluminense. Foi Manuel Fernandes o primeiro a dar-lhe uma força, sempre útil para quem vem de longe. “Conversávamos muito”, conta a Bola Branca antes de a voz ficar embargada pelo momento de saúde sensível que vive a lenda do Sporting.

“A gente fica até emocionado… Ele vai ver o Sporting ser campeão e vai continuar a ver o Sporting ser campeão por muitos anos ainda”, diz a esta rádio.

Aos 67 anos, Duílio leva na bagagem temporadas com as camisolas de Sporting (1985-1988), Estrela da Amadora (1988-1991), Ovarense (1991/92) e Portimonense (1992-1995), o próximo adversários dos leões. “O Sporting tem de aproveitar o título desta época para se assumir como um grande da Europa”, declara o antigo defesa, atual coordenador da formação do Fluminense.

“Esperamos um Sporting mais europeu que diga alguma coisa na Liga dos Campeões, não na Liga Europa”, defende. “Este momento tem de ser bem aproveitado, o Sporting tem de começar a consolidar-se como uma das grandes equipas do futebol europeu. Os adeptos merecem um Sporting europeu e, com este grupo e esta gestão, pode dar esse salto. Eu, Duílio, não consigo pensar pequeno.”

Nestas declarações a Bola Branca, o brasileiro mostra-se encantado com um tal de Gyökeres. “O que é isso!? O que se diz sobre um jogador desses? Fantástico”, celebra. “Temos de dar os parabéns ao Sporting, é uma contratação de luxo. É um jogador que sabe o que quer. O homem não pode ficar de fora”, admite, referindo-se entre risos ao que se passou no Dragão.

Os seus tempos no Algarve, no clube de Portimão, foram também abordados nesta conversa. “Que lute até ao fim para não voltar a descer de divisão, porque merece estar entre os grandes, sempre foi uma equipa grande. Tem uma boa estrutura.”