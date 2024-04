"Acredito que a festa acontecerá no Estoril": Litos, o título do Sporting e um desejo para o Portimonense

Foi figura no Sporting, treinou o Portimonense e esteve ligado - da formação à equipa principal - ao Estoril. Litos, em Bola Branca, está intimamente perto dos dois próximos jogos dos leões, que podem ser sinónimo de título para a equipa de Rúben Amorim.

"O Portimonense deverá ter uma atitude mais defensiva em Alvalade. Mas, naturalmente, desejo que o Portimonense possa ter sucesso (na época)", começa por referir o antigo jogador, que no entanto está mais confiante numa festa sportinguista na "linha". Seria apenas na ronda 33.

"Acredito que a festa acontecerá no Estoril, porque o Benfica vai ganhar em Famalicão. Há muitos sportinguistas naquela zona (do Estoril). Sporting mais nervoso frente ao Portimonense, por não ter ganho no Dragão? Pelo contrário. A forma como foi conseguido o empate até dá mais ânimo e vontade aos jogadores… Nem a derrota retiraria força à equipa", confia o ex-atleta do conjunto verde e branco.