Rúben Amorim. “Não foi brilhante, mas fica o resultado”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, reconhece que “o resultado foi melhor que a exibição”, mas salvou-se “o resultado” (2-2), que mantém os leões na frente do campeonato.

Análise ao jogo

"O resultado foi melhor do que a exibição. O FC Porto pressionou-nos quando falhávamos uma receção ou passes divididos. Deixámos o FC Porto crescer, criar problemas. Não tanto pelo Galeno e o Francisco, mas quando perdíamos a bola na saída para o ataque. Fomos bloqueando a saída do FC Porto. Nunca assentámos o jogo. Nunca tivemos caudal ofensivo no meio-campo adversário. Mesmo durante o jogo, não fomos muito agressivos. Não foi brilhante, mas fica o resultado"

Sporting rende menos sem Gyokeres

"Acho injusto para os outros, especialmente para o Paulinho. Ficamos sem capacidade de ir no espaço. É poderoso, empurra-nos para a frente. Ainda há duas jornadas dizíamos que não marcava há cinco jogos, que estava nervoso, e a equipa até estava na melhor fase



Gonçalo Inácio à esquerda

"Foi promover uma troca. As bolas paradas e o um para um com o Francisco Conceição. Foi pensar defensivamente, mas também ofensivamente"



Empate, mas sem implicação psicológica

"Se o resultado fosse uma derrota, seria diferente, se fosse ao contrário também seria diferente. Não nos garante nada, mas mantemos a sequência e temos mais um ponto. Não podemos atingir o recorde do FC Porto, mas podemos bater o do Sporting"

“Ruído” durante a semana mexeu com a equipa?

"Nada, nada, mexeu mais comigo. É seguir em frente. Os jogadores não sentiram nada. Talvez tenham sentido alguma coisa em mim, mas não neles"

FC Porto e Sporting empataram 2-2. Os leões mantêm a liderança no campeonato, agora com cinco pontos de vantagem sobre o Benfica, a três jornadas do fim.